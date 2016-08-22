Следователи возбудили уголовное дело по факту самоубийства полицейского

Как сообщили в управлении следственного комитета республики, следователи возбудили уголовное дело по статье доведение до самоубийства, по факту гибели следователя одного из уфимских РОВД.
Напомним, сегодня в одном из служебных кабинетов отдела внутренних дел №1 по городу Уфе было обнаружено тело следователя, со следами насильственной смерти. Основная версия случившегося – самоубийство. Позднее СМИ распространили информацию о предсмертном видеообращении убитого, опубликованного на его странице в одной из социальных сетей. В видеозаписи погибший говорит, что устал от предвзятого отношения своего непосредственного руководителя, так же несколько раз звучит имя главного следователя МВД в Уфе.
- Приказом врио министра внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майора полиции Вячеслава Андреева в МВД республики создана комиссия для установления причин самоубийства сотрудника Отдела полиции №1, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ. - В состав комиссии включены представители служб МВД по РБ: Инспекции, Управления по работе с личным составом, в том числе подразделение морально-психологического обеспечения, Оперативно-разыскной части собственной безопасности, Главного следственного управления и врач-психиатр Медсанчасти ведомства. Комиссия также проверит условия службы данного сотрудника и работу руководства территориального органа внутренних дел с личным составом. Материалы проверки будут переданы для принятия процессуального решения в следственные органы.
Статья 110 уголовного кодекса России (доведение до самоубийства) предполагает несколько видов наказания, максимальное из них - лишение свободы на срок до пяти лет.