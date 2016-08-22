Следователи возбудили уголовное дело по факту самоубийства полицейского

Напомним, сегодня в одном из служебных кабинетов отдела внутренних дел №1 по городу Уфе было обнаружено тело следователя, со следами насильственной смерти. Основная версия случившегося – самоубийство. Позднее СМИ распространили информацию о предсмертном видеообращении убитого, опубликованного на его странице в одной из социальных сетей. В видеозаписи погибший говорит, что устал от предвзятого отношения своего непосредственного руководителя, так же несколько раз звучит имя главного следователя МВД в Уфе.