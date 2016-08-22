Рустэм Хамитов посетил строящийся ледовый каток в Чекмагуше

В комплексе общей площадью 3 тыс кв м будут расположены хоккейная коробка 56×26 м, отвечающая требованиям Федерации хоккея России, раздевалки и другие необходимые помещения. Пропускная способность ледовой арены при учебно-тренировочных занятиях составит 20 человек в смену. Финансирование строительства производится за счёт средств Фонда социальных целевых программ. Строители отметили, что изучили опыт возведения таких комплексов в регионах России, благодаря чему удалось удержать стоимость объекта на минимальном уровне – 150 млн рублей.