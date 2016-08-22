Руководители спортфедераций попросили о встрече с Рустэмом Хамитовым

- На встрече, которую, я надеюсь, нам организуют, мы хотим поговорить о проблемах детского спорта, поддержке клубного движения и перекосов при распределении финансирования, - рассказали «Медиакорсети» авторы письма. – Кроме того, хотелось бы поднять тему использования спортивных объектов не по назначению. Например, стадион им. Салавата Юлаева, который уже несколько лет простаивает в Уфе после того, как его закрыли после продажи частному лицу. Нам дали ответ в департаменте спорта администрации главы региона, что встреча состоится в первой декаде сентября.