Руководители спортфедераций попросили о встрече с Рустэмом Хамитовым

Спортивные общественники, ветераны и руководители ряда спортивных федераций обратились с письмом к Рустэму Хамитову. В письме говорится о том, как много серьезных проблем и административных барьеров накопилось в последнее время в области спорта. Они, как считают авторы письма (имеется в редакции), тормозят развитие в регионе спорта и разрушают уже достигнутые успехи в этой области. Устранить эти проблемы, по их мнению, без политической воли Хамитова стало невозможным.
Авторы письма просят Хамитова о личной встрече. На ней они предлагают обсудить больные вопросы современного спорта в Башкирии.
- На встрече, которую, я надеюсь, нам организуют, мы хотим поговорить о проблемах детского спорта, поддержке клубного движения и перекосов при распределении финансирования, - рассказали «Медиакорсети» авторы письма. – Кроме того, хотелось бы поднять тему использования спортивных объектов не по назначению. Например, стадион им. Салавата Юлаева, который уже несколько лет простаивает в Уфе после того, как его закрыли после продажи частному лицу. Нам дали ответ в департаменте спорта администрации главы региона, что встреча состоится в первой декаде сентября.