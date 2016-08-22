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Руководители спортфедераций попросили о встрече с Рустэмом Хамитовым

22 августа 2016, 16:07
Они считают, что чиновники препятствуют развитию спорта в Башкирии.

Спортивные общественники, ветераны и руководители ряда спортивных федераций обратились с письмом к Рустэму Хамитову. В письме говорится о том, как много серьезных проблем и административных барьеров накопилось в последнее время в области спорта. Они, как считают авторы письма (имеется в редакции), тормозят развитие в регионе спорта и разрушают уже достигнутые успехи в этой области. Устранить эти проблемы, по их мнению, без политической воли Хамитова стало невозможным.

Авторы письма просят Хамитова о личной встрече. На ней они предлагают обсудить больные вопросы современного спорта в Башкирии.

- На встрече, которую, я надеюсь, нам организуют, мы хотим поговорить о проблемах детского спорта, поддержке клубного движения и перекосов при распределении финансирования, - рассказали «Медиакорсети» авторы письма. – Кроме того, хотелось бы поднять тему использования спортивных объектов не по назначению. Например, стадион им. Салавата Юлаева, который уже несколько лет простаивает в Уфе после того, как его закрыли после продажи частному лицу. Нам дали ответ в департаменте спорта администрации главы региона, что встреча состоится в первой декаде сентября.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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