Россия завершила Олимпиаду в Рио на четвертом месте

Вчера, 21 августа, в столице Бразилии прошла торжественная церемония закрытия Олимпиады.
Российская сборная в общем медальном зачете оказалась на четвертом месте, завоевав 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых наград.
На первом месте в негласном соревновании - США с 46 золотыми, 37 серебряными и 38 бронзовыми наградами, на втором – Великобритания (27, 23, 17), на третьем – Китай ( 26,18, 26).
На Олимпиаде 2012 года в Лондоне российская сборная также выступила с четвертым результатом в общем медальном зачете, на Олимпиаде 2008 года в Пекине - стала третьей.