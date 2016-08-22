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Россия завершила Олимпиаду в Рио на четвертом месте

22 августа 2016, 09:58
В медальном зачете сборная России уступила США, Великобритании и Китаю.

Вчера, 21 августа, в столице Бразилии прошла торжественная церемония закрытия Олимпиады.

Российская сборная в общем медальном зачете оказалась на четвертом месте, завоевав 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых наград.

На первом месте в негласном соревновании - США с 46 золотыми, 37 серебряными и 38 бронзовыми наградами, на втором – Великобритания (27, 23, 17), на третьем – Китай ( 26,18, 26).

На Олимпиаде 2012 года в Лондоне российская сборная также выступила с четвертым результатом в общем медальном зачете, на Олимпиаде 2008 года в Пекине - стала третьей.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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