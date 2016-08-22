Артемий Панарин стал победителем премии «Харламов Трофи»

В ходе пресс-конференции был представлен новый еженедельник «Советский Спорт Хоккей» - единственное издание в России, посвященное только хоккею, а также календарь событий премии «Харламов Трофи» на ближайший год, главным из которых станет награждение победителя в номинации «Лучший хоккеист мира». Оно пройдет в мае в Кёльне во время чемпионата мира по хоккею-2017.