Артемий Панарин стал победителем премии «Харламов Трофи»

Легендарный форвард «Чикаго Блэкхокс» и лучший новичок НХЛ Артемиц Панарин стал стал победителем международной хоккейной премии «Харламов трофи». Он вошел в шорт-лист в номинации «Лучший российский хоккеист» вместе с Александром Овечкиным, Евгением Малкиным и Сергеем Мозякиным. Церемония награждения прошла сегодня на пресс-конференции журнала «Советский спорт».
Традиционная наградная плакетка в этом году также представлена в новом формате: трофей изготовлен компанией «АДАМАС» из специальной латунной пластины по уникальной технологии с нанесением нанокерамического покрытия.
— Большое спасибо всем тем, кто выбрал меня, поддерживал, - сказал Панарин, получив награду. - Особенно моим родным и близким. Этот приз большая честь для меня.
Победителя поздравил сын Валерия Харламова Александр.
— Артемий, хочу поздравить тебя с получением приза «Харламов Трофи», – сказал он. – Хочу пожелать тебе всего самого лучшего в будущем, не останавливаться на достигнутом. Желаю удачи, успехов, очень рад за тебя, так держать!
В ходе пресс-конференции был представлен новый еженедельник «Советский Спорт Хоккей» - единственное издание в России, посвященное только хоккею, а также календарь событий премии «Харламов Трофи» на ближайший год, главным из которых станет награждение победителя в номинации «Лучший хоккеист мира». Оно пройдет в мае в Кёльне во время чемпионата мира по хоккею-2017.
- Россия переживает настоящий хоккейный бум и наш новый проект – специальное еженедельное издание о хоккее, - отметил Константин Клещев, главный редактор газеты «Советский спорт»: - Это особый продукт, который приятно держать в руках, своего рода, хоккейный глянец.
Александр Якушев, президент Ночной Хоккейной Лиги, положительно отметил новую систему выбора победителя премии:
- В этом сезоне было непросто определить лучшего российского хоккеиста, так как кроме Панарина хорошо проявили себя Овечкин, Малкин, Тарасенко, в России блистали Мозякин, Зайцев, Сорокин. Но считаю, что это решение правильное, так как за приз голосовали ведущие международные эксперты.