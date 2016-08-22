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Артемий Панарин стал победителем премии «Харламов Трофи»

22 августа 2016, 17:36
Он признан лучшим в номинации "Лучший российский хоккеист".

Легендарный форвард «Чикаго Блэкхокс» и лучший новичок НХЛ Артемиц Панарин стал стал победителем международной хоккейной премии «Харламов трофи». Он вошел в шорт-лист в номинации «Лучший российский хоккеист» вместе с Александром Овечкиным, Евгением Малкиным и Сергеем Мозякиным. Церемония награждения прошла сегодня на пресс-конференции журнала «Советский спорт».

Традиционная наградная плакетка в этом году также представлена в новом формате: трофей изготовлен компанией «АДАМАС» из специальной латунной пластины по уникальной технологии с нанесением нанокерамического покрытия.

— Большое спасибо всем тем, кто выбрал меня, поддерживал, - сказал Панарин, получив награду. - Особенно моим родным и близким. Этот приз большая честь для меня.

Победителя поздравил сын Валерия Харламова Александр.

— Артемий, хочу поздравить тебя с получением приза «Харламов Трофи», – сказал он. – Хочу пожелать тебе всего самого лучшего в будущем, не останавливаться на достигнутом. Желаю удачи, успехов, очень рад за тебя, так держать!

В ходе пресс-конференции был представлен новый еженедельник «Советский Спорт Хоккей» - единственное издание в России, посвященное только хоккею, а также календарь событий премии «Харламов Трофи» на ближайший год, главным из которых станет награждение победителя в номинации «Лучший хоккеист мира». Оно пройдет в мае в Кёльне во время чемпионата мира по хоккею-2017.

- Россия переживает настоящий хоккейный бум и наш новый проект – специальное еженедельное издание о хоккее, - отметил Константин Клещев, главный редактор газеты «Советский спорт»: - Это особый продукт, который приятно держать в руках, своего рода, хоккейный глянец.

Александр Якушев, президент Ночной Хоккейной Лиги, положительно отметил новую систему выбора победителя премии:

- В этом сезоне было непросто определить лучшего российского хоккеиста, так как кроме Панарина хорошо проявили себя Овечкин, Малкин, Тарасенко, в России блистали Мозякин, Зайцев, Сорокин. Но считаю, что это решение правильное, так как за приз голосовали ведущие международные эксперты.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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