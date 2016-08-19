Верховный суд Башкирии оставил в силе норму о браках до 16-ти лет

Коллегия Верховного суда Башкирии сегодня рассмотрела жалобу о норме Семейного кодекса РБ по бракам до 16 лет. Общественники пытались оспорить данный пункт, пояснив это тем, что он позволяет ребенку идти в загс фактически с самого рождения. Суд, однако, так не посчитал, решив что отмена данной статьи повлечет за собой нарушение прав несовершеннолетних.