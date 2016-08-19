Верховный суд Башкирии оставил в силе норму о браках до 16-ти лет

Коллегия Верховного суда Башкирии сегодня рассмотрела жалобу о норме Семейного кодекса РБ по бракам до 16 лет. Общественники пытались оспорить данный пункт, пояснив это тем, что он позволяет ребенку идти в загс фактически с самого рождения. Суд, однако, так не посчитал, решив что отмена данной статьи повлечет за собой нарушение прав несовершеннолетних.
- Мы считаем, что суд неправильно истолковал данную норму, - заявил сегодня на заседании коллегии общественник Рустем Шайахметов. – Игнорируется тот факт, что дети до 16-ти лет не являются дееспособными и не могут осознавать последствия возможного брака. Поэтому я прошу отменить определение Верховного суда и рассмотреть дело по существу.
- Я прошу обратить внимание на тот факт, что это нормативный акт общего действия, который рассчитан на всех детей до 16-ти лет, - подчеркнула в своем выступлении представительница другого заявителя, депутата Госсобрания-Курултая Рамиля Бигнова. – Кроме того, если данная норма будет исключена, Семейный кодекс РБ будет соответствовать российскому законодательству.
Доводы заявителей однако показались членам судебной коллегии не убедительными. Из совещательной комнаты они вышли буквально через пару минут и сообщили, что определение Верховного суда оставлено в силе.
Теперь общественники намерены обратиться в Верховный суд России.