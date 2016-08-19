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В Гафурийском районе Башкирии назначили нового прокурора

19 августа 2016, 13:33
Им стал Рустэм Раянов.

Советник юстиции Рустэм Раянов назначен прокурором Гафурийского района Башкирии, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Он родился в 1982 году в Нефтюганске, Тюменской области. В 2004 году окончил Башкирский государственный университет и поступил на службу в органы прокуратуру.

С 2004 по 2005 года работал помощником Учалинского межрайонного прокурора;

05.2005 - 10.2005 - следователь Учалинской межрайонной прокуратуры;

10.2005 - 12.2006 - следователь прокуратуры Калининского района Уфы;

12.2006 - 12.2007 - помощник прокурора Салавата;

12.2007 - 06.2008 - прокурор первого отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Башкирии;

06.2008 - 10.2015 - заместитель прокурора Краснокамского района;

10.2015 — по 17.08.2016 работал заместителем прокурора Нефтекамска.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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