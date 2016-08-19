Президент "Апимондии" высоко оценил башкирский мёд

Сегодня состоялась вторая по счету на этой неделе встреча главы Башкирии с руководством Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия». Гости республики посетили Архангельский и Бурзянский районы, пещеру «Шульган таш» и даже совершили сплав.
- Одним словом, можно сказать, что это было просто впечатляюще. Дружелюбность людей, гостеприимство народа были выше всех ожиданий, - сказал президент Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» Филип МакКейб. - В Ирландии есть древняя поговорка: «A hundred thousand welcomes», что можно перевести как «Сто тысяч раз привет вам». В вашем случае гостеприимства намного больше.
Зарубежному гостю понравился башкирский мед.
- Я попробовал многие сорта вашего мёда. Это мёд высочайшего качества, который имеет огромный потенциал. Если правильно выстроить экспортный маркетинг, он будет пользоваться огромной популярностью, - отметил господин МакКейб.
По его мнению, в Башкирии есть потенциал для развития такого направления, как пчеловодческие туры. Сегодня это очень популярная тема для европейских туристов. Что касается города и проведения конгресса, по словам президента «Апимондии», все возможности и инфраструктура у Уфы имеются. И он пожелал удачи в подаче заявки и успехов в том, чтобы убедить членов «Апимондии» проголосовать за столицу Башкирии.
К сожалению, нам не удалось узнать, поставили ли в администрации главы Башкирии пару ульев. Напомним, что об этом то ли в шутку, то ли всерьез три дня назад заявлял Рустэм Хамитов.