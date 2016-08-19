Президент "Апимондии" высоко оценил башкирский мёд

По его мнению, в Башкирии есть потенциал для развития такого направления, как пчеловодческие туры. Сегодня это очень популярная тема для европейских туристов. Что касается города и проведения конгресса, по словам президента «Апимондии», все возможности и инфраструктура у Уфы имеются. И он пожелал удачи в подаче заявки и успехов в том, чтобы убедить членов «Апимондии» проголосовать за столицу Башкирии.