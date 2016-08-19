Нефтекамский округ: «Единая Россия» совершила акт доброй воли

- Главная особенность ситуации в Нефтекамском одномандатном округе - это отсутствие там кандидата от Единой России. По команде Кремля республиканские власти слили округ лидеру «Гражданской платформы» Шайхутдинову. На него работает весь административный ресурс. У кандидата от КПРФ Ильгама Галина, который является главным оппонентом Шайхутдинова, спилили несколько десятков баннеров. Против него развёрнута чёрная пиар-кампания. Кроме того, спойлеры Шайхутдинова подают на Галина в суд, пытаясь лишить его регистрации. В общем, кампания идёт достаточно грязно. Галин, в отличие от Шайхутдинова, активно работает в поле. Его газета распространяется по квартирам, в то время как последний ограничивается раздачей своей на улице - в пикетах. Очевидно, что полноценной сети создать он так и не сумел. Эту работу надо было делать загодя, а он появился в округе совсем недавно. От глав муниципалитетов толку здесь тоже немного: кроме переписывания протоколов они мало, на что способны, - считает политолог Аббас Галлямов. - У Галина, по моей информации, очень интенсивная программа встреч: по три встречи в день, на протяжении двух месяцев. Обычно избиратели такой прямой контакт ценят, и если Галин сумеет привести на участки всех тех, с кем пообщался лично, то при общей низкой явке этого вполне может хватить для победы. Впрочем, ему надо ещё и обеспечить перекрытие участков наблюдателями. По слухам, он собирается завезти около 800 человек из Татарстана и Удмуртии. Это стоит недешёво и главный вопрос здесь в том, хватит ли у него ресурсов на оба проекта: наблюдение и мобилизацию. Если да, то он может преподнести республиканским властям сюрприз.