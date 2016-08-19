Нефтекамский округ: «Единая Россия» совершила акт доброй воли

Медиакорсеть продолжает знакомить читателей с кандидатами в депутаты Госдумы по одномандатным округам.
Яркая, судя по последними событиям, ожидается борьба в Нефтекамском одномандатном округе. Это единственный округ, где своего кандидата не выдвинула «Единая Россия».
По меткому выражению спикера башкирского парламента, секретаря регионального отделения партии Константина Толкачева, «таким образом «Единая Россия» совершила акт доброй воли по отношению к своим конкурентам». Второй и, пожалуй, самый главный аспект – Нефтекамск и Краснокамский район славятся своими протестными и оппозиционными действиями по отношению к республиканской и местной власти.
И явно не в пользу последней играет факт ареста главы администрации Агидели Олега Крысина за получение взятки. Напомним, что в свое время депутаты Нефтекамского горсовета отказались голосовать за Крысина, которого на пост мэра Нефтекамска предлагал глава Башкирии Рустэм Хамитов. На наш взгляд, в сложившейся ситуации главным претендентом на победу в этом округе является депутат Госсобрания, руководитель местного отделения КПРФ Ильгам Галин. Он активно встречается с избирателями, для округа он свой и пользуется поддержкой электората. Это, видимо, явно не нравится его конкурентам, которые пытаются снять Галина с предвыборной дистанции через суд по разным причинам.
Политологи и эксперты, близкие к властным структурам, фаворитом считают руководителя «Гражданской платформы» Рифата Шайхутдинова. Его упорно называют ставленником Кремля, чуть ли не другом первого заместителя руководителя администрации президента России Вячеслава Володина. И для его победы Нефтекамский округ "очистили" от кандидата «единороссов». Но в городе чужаков не любят. И, похоже, прохождение Шайхутдинова в Думу в первую очередь зависит от пресловутого административного ресурса.
Что касаемо других партий, то они, похоже, не рассчитывают на победу в этом округе. «Справедливая Россия» выдвинула еще одного «чужака» - жителя Подмосковья Сергея Анохина, ЛДПР – аспиранта БГУ Дмитрия Иванова. И стоит еще упомянуть кандидата «Партии Роста», генерального директора фонда поддержки и развития малого предпринимательства РБ Дениса Мусина. За него свои голоса может отдать местный бизнес. «Единая Россия», несмотря на отсутствие своего кандидата в этом округе, работает на общую победу партии в республике.
Своим мнением о ситуации в округе для Медиакорсети поделились политологи Аббас Галлямов и Дмитрий Михайличенко.
- Главная особенность ситуации в Нефтекамском одномандатном округе - это отсутствие там кандидата от Единой России. По команде Кремля республиканские власти слили округ лидеру «Гражданской платформы» Шайхутдинову. На него работает весь административный ресурс. У кандидата от КПРФ Ильгама Галина, который является главным оппонентом Шайхутдинова, спилили несколько десятков баннеров. Против него развёрнута чёрная пиар-кампания. Кроме того, спойлеры Шайхутдинова подают на Галина в суд, пытаясь лишить его регистрации. В общем, кампания идёт достаточно грязно. Галин, в отличие от Шайхутдинова, активно работает в поле. Его газета распространяется по квартирам, в то время как последний ограничивается раздачей своей на улице - в пикетах. Очевидно, что полноценной сети создать он так и не сумел. Эту работу надо было делать загодя, а он появился в округе совсем недавно. От глав муниципалитетов толку здесь тоже немного: кроме переписывания протоколов они мало, на что способны, - считает политолог Аббас Галлямов. - У Галина, по моей информации, очень интенсивная программа встреч: по три встречи в день, на протяжении двух месяцев. Обычно избиратели такой прямой контакт ценят, и если Галин сумеет привести на участки всех тех, с кем пообщался лично, то при общей низкой явке этого вполне может хватить для победы. Впрочем, ему надо ещё и обеспечить перекрытие участков наблюдателями. По слухам, он собирается завезти около 800 человек из Татарстана и Удмуртии. Это стоит недешёво и главный вопрос здесь в том, хватит ли у него ресурсов на оба проекта: наблюдение и мобилизацию. Если да, то он может преподнести республиканским властям сюрприз.
В какой - то степени согласен со своим коллегой Аббасом Галлямовым политолог Дмитрий Михайличенко.
- Электоральные рейтинги Ильгама Галина (КПРФ) и Рифата Шайхутдинова («Гражданская платформа») находятся примерно на одном уровне. Сергей Анохин («СР») и Дмитрий Иванов (ЛДПР) отстают от них. Таким образом, конфигурация здесь без явного фаворита. К тому же дополнительную интригу придает слабый административный ресурс главы Нефтекамска Давлетова и недавнее задержание главы Агидели Крысина.Вероятность, что Нефтекамский округ превратится в арену соперничества либеральных партий («Партии Роста» и «Гражданской платформы»), достаточно высока, хотя социологические исследования показывают отсутствие либеральных настроений у населения. При этом, по имеющейся у меня информации, фаворитом рассматривается именно Рифат Шайхутдинов из партии «Гражданская платформа». Впрочем, лично я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это мнение. Думаю, что между «единороссами» и Шайхутдиновым возможны договоренности, которые исходят из Москвы, - рассуждает Дмитрий Михайличенко. - В Госдуме – острый недостаток новых лиц. Наши политики, перемещаясь из одной партии в другую, в итоге все равно становятся депутатами. Разорвать этот замкнутый круг очень сложно: у непарламентских партий нет ресурсов, парламентские не желают уступать свои места. Такая ситуация явно не устраивает Кремль. Поэтому велика вероятность, что, используя «Единую Россию» и ее электорат, Москва пытается серьезно обновить депутатский корпус. Отказ «Единой России» от борьбы за одномандатное место не означает пассивности партии в округе. Оппозиция же лишилась яркой мишени, однако для «единороссов» по-прежнему важны голоса избирателей, голосующих по списку.