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Министром образования России назначена Васильева

19 августа 2016, 16:56
Владимир Путин принял предложение о смене министра образования.

Место Дмитрия Ливанова на посту министра образования займёт замначальника управления администрации президента по общественным проектам Ольга Васильева. Об этом сообщил сегодня Владимир Путин в аэропорту Бильбека. Уволенный министр образования Дмитрий Ливанов станет спецпредставителем России по торгово-экономическим связям с Украиной.

- Мы так и сделаем, - ответил Владимир Путин на предложение о перестановках, поступившее от Дмитрия Медведева.

- Мне кажется, она способна реализовать новые задачи, - сказал Медведев после того как Путин дал добро на перестановки.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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