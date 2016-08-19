Министром образования России назначена Васильева

Место Дмитрия Ливанова на посту министра образования займёт замначальника управления администрации президента по общественным проектам Ольга Васильева. Об этом сообщил сегодня Владимир Путин в аэропорту Бильбека. Уволенный министр образования Дмитрий Ливанов станет спецпредставителем России по торгово-экономическим связям с Украиной.
- Мы так и сделаем, - ответил Владимир Путин на предложение о перестановках, поступившее от Дмитрия Медведева.
- Мне кажется, она способна реализовать новые задачи, - сказал Медведев после того как Путин дал добро на перестановки.