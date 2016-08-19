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Дмитрий Медведев разрешил строить в Сочи казино

19 августа 2016, 15:51
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создание в Сочи игорного кластера.

Согласно распоряжению правительства, подписанного сегодня премьером Дмитрием Медведевым, в Сочи будет создана новая игорная зона. Её площадь составит 165 тысяч квадратных метров.

Игровой кластер получил название Красная Поляна, и стал пятой по счету территорией, где официально можно строить казино.

Напомним, с 2009 года в России запрещена любая игорная деятельность за исключением специально отведённых под это зон. До сегодняшнего дня в России было лишь четыре игорных зоны: "Азов-Сити" в Краснодарском крае, "Янтарная" в Калининградской области, "Сибирская монета" в Алтайском крае и "Приморье" в Приморском крае.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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