Дмитрий Медведев разрешил строить в Сочи казино

Согласно распоряжению правительства, подписанного сегодня премьером Дмитрием Медведевым, в Сочи будет создана новая игорная зона. Её площадь составит 165 тысяч квадратных метров.
Игровой кластер получил название Красная Поляна, и стал пятой по счету территорией, где официально можно строить казино.
Напомним, с 2009 года в России запрещена любая игорная деятельность за исключением специально отведённых под это зон. До сегодняшнего дня в России было лишь четыре игорных зоны: "Азов-Сити" в Краснодарском крае, "Янтарная" в Калининградской области, "Сибирская монета" в Алтайском крае и "Приморье" в Приморском крае.