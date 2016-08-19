Дмитрий Медведев разрешил строить в Сочи казино

Напомним, с 2009 года в России запрещена любая игорная деятельность за исключением специально отведённых под это зон. До сегодняшнего дня в России было лишь четыре игорных зоны: "Азов-Сити" в Краснодарском крае, "Янтарная" в Калининградской области, "Сибирская монета" в Алтайском крае и "Приморье" в Приморском крае.