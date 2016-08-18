В Уфе после "Гелендвагена" сгорели еще две дорогие иномарки

Как рассказали в региональном управлении МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного сегодня в 3:51 местного времени, а в 4:06 пожар был потушен. Сейчас специалисты пожарной службы устанавливают причину пожара, но пользователи социальных сетей, опубликовавшие фото пожара, уверены, что причина одна – поджог.