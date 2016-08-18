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В Уфе после "Гелендвагена" сгорели еще две дорогие иномарки

18 августа 2016, 10:56
Минувшей ночью в Уфе был совершен поджог, уверены очевидцы.

Пожар произошёл на улице Бакалинская в микрорайоне «Зелёная роща». Как сообщают очевидцы, сначала загорелся «Мерседес», затем огонь перекинулся на «БМВ» и «Гранту».

Как рассказали в региональном управлении МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного сегодня в 3:51 местного времени, а в 4:06 пожар был потушен. Сейчас специалисты пожарной службы устанавливают причину пожара, но пользователи социальных сетей, опубликовавшие фото пожара, уверены, что причина одна – поджог.

Напомним, на прошлой неделе в Уфе уже горела элитная иномарка, тогда в микрорайоне Инорс дотла выгорел «Гелендваген».

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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