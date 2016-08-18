В Башкирии пьяный водитель пырнул ножом полицейского

При задержании 56-летний водитель оказал сопротивление и набросился на одного из сотрудников с ножом. До того, как преступника удалось обезвредить, он успел пырнуть ножом инспектора. Сейчас раненый сотрудник ГИБДД находится в больнице под наблюдением врачей.