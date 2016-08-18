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В Башкирии пьяный водитель пырнул ножом полицейского

18 августа 2016, 11:28
Инцидент произошёл в Бижбулякском районе республики.

Сегодня ночью экипаж ДПС попытался остановить ВАЗ-2106, двигавшийся с нарушением правил. Водитель на требования полицейских не отреагировал, и продолжил движение. В результате погони инспекторам удалось остановить автомобиль на выезде из посёлка Кенгер-Менеуз.

При задержании 56-летний водитель оказал сопротивление и набросился на одного из сотрудников с ножом. До того, как преступника удалось обезвредить, он успел пырнуть ножом инспектора. Сейчас раненый сотрудник ГИБДД находится в больнице под наблюдением врачей.

- Нападавший задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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