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В администрации Уфы пояснили, почему дом на улице Пушкина не расселяют

18 августа 2016, 16:21
Как сообщили в мэрии, у здания - особый статус.

В администрации Уфы прокомментировали ситуацию с домом на улице Пушкина, 79.

Ранее «Медиакорсеть» сообщала, что чиновники обещали жителям провести расселение до конца 2015 года, но этого так и не произошло. Здание буквально разваливается на глазах, люди жалуются на невыносимые условия.

В мэрии свое бездействие объяснили тем, что у здания - особый статус.

- В настоящее время утверждены проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Заки Валиди, Аксакова, Пушкина, Гоголя, - сообщили в пресс-службе администрации города. - Поскольку дом на улице Пушкина, 79 является выявленным памятником архитектуры, ведется поиск инвесторов, которые могли бы расселить жильцов и провести реставрацию здания.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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