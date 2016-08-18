В администрации Уфы пояснили, почему дом на улице Пушкина не расселяют

В администрации Уфы прокомментировали ситуацию с домом на улице Пушкина, 79.
Ранее «Медиакорсеть» сообщала, что чиновники обещали жителям провести расселение до конца 2015 года, но этого так и не произошло. Здание буквально разваливается на глазах, люди жалуются на невыносимые условия.
В мэрии свое бездействие объяснили тем, что у здания - особый статус.
- В настоящее время утверждены проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Заки Валиди, Аксакова, Пушкина, Гоголя, - сообщили в пресс-службе администрации города. - Поскольку дом на улице Пушкина, 79 является выявленным памятником архитектуры, ведется поиск инвесторов, которые могли бы расселить жильцов и провести реставрацию здания.