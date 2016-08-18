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«Салават Юлаев» обыграл новокузнецкий клуб на предсезонном турнире в Уфе

18 августа 2016, 10:15
Вчера в рамках предсезонного турнира «Кубок Республики Башкортостан» прошли два матча.

Второй игровой день на Кубке Республики Башкортостан не принёс сенсаций.

В первом матче дня «Нефтехимик» обыграл «Адмирал» - 3:2. В составе «Нефтехимика» на лёд «Уфа-Арены» вышел бывший игрок уфимского клуба Дмитрий Макаров. Экс-юлаевец не смог принести новой команде очков, но несколько раз имел неплохие шансы забить.

В вечернем матче «Салават Юлаев» проэкзаменовал новокузнецкий «Металлург», дублем в составе уфимцев отметился нападающий Теему Хартикайнен, ещё одну шайбу в составе уфимцев забросил Максим Майоров. Гол Фаткуллина в ворота уфимцев не смог изменить хода матча, 3:1 - "Салават Юлаев" одержал вторую победу на турнире.

Стоит отметить, что Максим Майоров и ассистировавший ему Игорь Григоренко не принимали участие в предыдущим сборе команды, и это их первый выход на лёд за последний месяц.

Сегодня в турнире выходной день, а уже завтра в матче между «Салаватом Юлаевым» и «Нефтехимиком» будет определён победитель турнира, за третье место сыграют «Адмирал» и «Металлург».

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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