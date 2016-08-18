К 2050 году население Башкирии сократится на 20-30 процентов

Демографическая ситуация в Башкирии продолжает ухудшаться. К 2030 году прогнозируется снижение численности населения республики на 160 тысяч человек - до 3,9 миллиона. К 2050 году население сократится на 20-30%. Такую статистику озвучил сегодня на общественных слушаниях по проблемам многодетных семей депутат Госсобрания - Курултая Башкирии Амир Рамов.
- Данные за 2015 год подтверждают эту негативную тенденцию, наши дети будут ходить в полупустые школы, детсады, - отметил Рамов. - В этой ситуации решить проблему могут только многодетные семьи. Можно наращивать профицит бюджета, заниматься развитием экономики, но в итоге мы окажемся в вымирающем регионе.
Другие тревожные цифры озвучила руководитель фонда «Особенные дети» Файруза Латыпова.
- В России сейчас 650 тысяч детей-инвалидов, прогнозируется увеличение до 1,5 миллиона, - сообщила она. - Помимо того, что рождаемость падает, еще и растет число больных детей. В результате через несколько десятков лет у нас будет страна пенсионеров и инвалидов!