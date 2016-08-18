К 2050 году население Башкирии сократится на 20-30 процентов

- В России сейчас 650 тысяч детей-инвалидов, прогнозируется увеличение до 1,5 миллиона, - сообщила она. - Помимо того, что рождаемость падает, еще и растет число больных детей. В результате через несколько десятков лет у нас будет страна пенсионеров и инвалидов!