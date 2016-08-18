27 августа жители Уфы не увидят две луны

- Диаметр Марса условно составляет 15 секунд, диаметр Луны - 30 минут. Для того что бы увеличить красную планету до диаметроа Луны, её нужно притащить сюда очень близко. Но это не возможно, Марс уже миллиарды лет идет по своей орбите. И если мы представим такую операцию по его транспортировке к нашей планете, то это нарушит все законы гравитации, - говорит директор "Уфимского планетария" Анатолий Денисов. - Эта утка появляется каждый год, возможно ее распространяют группы, которым нужен пиар, ведь люди делают репосты.