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27 августа жители Уфы не увидят две луны

18 августа 2016, 11:59
Сообщение о природном явлении оказалось уткой.

В интернете появилась информация о том, что 27 августа в 00:30 в ночном небе жители Уфы увидят две Луны. Такое явление возможно благодаря тому, что именно в эту ночь красная планета пройдет всего лишь в 34,65 тыс.милях от земли. Явление уникальное, поскольку повторится лишь в 2287 году.

А теперь, правда. В сообщении ни разу не был указан год, например, "27 апреля 2016 года уфимцы увидят две луны".

- Диаметр Марса условно составляет 15 секунд, диаметр Луны - 30 минут. Для того что бы увеличить красную планету до диаметроа Луны, её нужно притащить сюда очень близко. Но это не возможно, Марс уже миллиарды лет идет по своей орбите. И если мы представим такую операцию по его транспортировке к нашей планете, то это нарушит все законы гравитации, - говорит директор "Уфимского планетария" Анатолий Денисов. - Эта утка появляется каждый год, возможно ее распространяют группы, которым нужен пиар, ведь люди делают репосты.

Всю актуальную информацию о небесных явлениях можно увидеть на сайте "Уфимского планетария", кроме того, специалисты ежедневно готовят карту вечернего и утреннего звездного неба.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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