В сети появилось видео задержания кавказских боевиков в Санкт-Петербурге

В интернете появилось видеозапись специоперации по задержанию предполагаемых кавказских боевиков в Санкт-Петербурге, сообщают РИА Новости.
Как пишут «Ведомости» операция завершилась примерно в 13,30 по местному времени, было задержано три боевика. События происходили в жилом 16-этажном доме по адресу Ленинский проспект, д.92, корпус 3.
«Ведомости» со ссылкой на «Фонтанку» отмечают, что информация о появлении силовиков у жилого здания стала появляться примерно с 10,30.
По словам очевидцев, примерно в 11,20 на месте произошло два взрыва в районе шестого подъезда, после чего из окон пошел дым.
Здание было оцеплено, на месте работали бойцы Национальной гвардии и сотрудники ФСБ, в том числе оперативники антитеррористического подразделения и ведомственного спецназа «Град».