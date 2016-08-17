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В сети появилось видео задержания кавказских боевиков в Санкт-Петербурге

17 августа 2016, 16:29
Спецоперация завершилась задержанием трех боевиков.

В интернете появилось видеозапись специоперации по задержанию предполагаемых кавказских боевиков в Санкт-Петербурге, сообщают РИА Новости.

Как пишут «Ведомости» операция завершилась примерно в 13,30 по местному времени, было задержано три боевика. События происходили в жилом 16-этажном доме по адресу Ленинский проспект, д.92, корпус 3.

«Ведомости» со ссылкой на «Фонтанку» отмечают, что информация о появлении силовиков у жилого здания стала появляться примерно с 10,30.

По словам очевидцев, примерно в 11,20 на месте произошло два взрыва в районе шестого подъезда, после чего из окон пошел дым.

Здание было оцеплено, на месте работали бойцы Национальной гвардии и сотрудники ФСБ, в том числе оперативники антитеррористического подразделения и ведомственного спецназа «Град».

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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