В Башкирии подростка обвинили в покушении на убийство всей семьи

Как считает следствие, ночью 1 августа подросток подошел к дому, где были его мать с отчимом, 11-летней сестрой, 7- и 2-летними братьями. Юноша поджег дом, желая смерти только отчиму, с которым у него были неприязненные отношения. Разгорелся пожар. Вся семья спаслась, кроме 7-летнего братика, получившего ожоги тяжелой степени, от которых он вспоследствии скончался в больнице.