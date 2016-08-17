В Башкирии подростка обвинили в покушении на убийство всей семьи

В пресс-службе следственного комитета республики сообщили, что 17-летний житель Баймакского района обвиняется по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, включая малолетних, общеопасным способом».
Как считает следствие, ночью 1 августа подросток подошел к дому, где были его мать с отчимом, 11-летней сестрой, 7- и 2-летними братьями. Юноша поджег дом, желая смерти только отчиму, с которым у него были неприязненные отношения. Разгорелся пожар. Вся семья спаслась, кроме 7-летнего братика, получившего ожоги тяжелой степени, от которых он вспоследствии скончался в больнице.
По факту смерти малыша решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оставление в опасности».
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По ходатайству следователя юношу заключили под стражу.