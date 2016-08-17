В Башкирии из-за африканской чумы отстреляли 5500 кабанов

Региональный Росельхознадзор минимизирует случаи возникновения африканской чумы свиней (АЧС) в Башкирии путем отстрела поголовья кабанов. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель ведомства Юрий Петров.
- Численность поголовья сокращена до 0,6 голов на тысячу гектар охотничьих угодий, осталось 8 тысяч кабанов - сообщил он журналистам. – Еще год назад было на 5,5 тысяч голов больше. Численность сокращена до требуемого норматива и, надеюсь, это позволит нам еще долго оставаться чистыми от этого заболевания.
Пока в республике не зафиксировано случаев вспышек АЧС. Даже если их выявят, лечить таких животных не будут.
- Никакого специфического медикаментозного лечения этой болезни нет, - пояснил руководитель Россельхознадзора. – Если мы выявим очаг, мы тут же объявим карантин и начнем работу по ликвидации поголовья.