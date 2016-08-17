В Башкирии из-за африканской чумы отстреляли 5500 кабанов

- Численность поголовья сокращена до 0,6 голов на тысячу гектар охотничьих угодий, осталось 8 тысяч кабанов - сообщил он журналистам. – Еще год назад было на 5,5 тысяч голов больше. Численность сокращена до требуемого норматива и, надеюсь, это позволит нам еще долго оставаться чистыми от этого заболевания.