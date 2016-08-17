В Башкирии «Единую Россию» обвинили в нарушении закона о выборах

В распоряжении нашей редакции оказались фото- и видеоматериалы, на которых видно, что распространением агитационных материалов партии «Единая Россия» занимаются дети.
Как нам удалось выяснить, вчера, 16 августа, в 19:26 в селе Калтасы по ул. Ленина было документально зафиксировано нарушение законодательства о выборах. Активисты задержали детей 8-12 лет, которые занимались распространением агитационного материала партии «Единая Россия». Был вызван наряд полиции, дети и их родители были опрошены на предмет фиксирования факта правонраушения, выяснения всего круга лиц, причастных к событию и выявления заказчика.
Как видно из фотографий, на агитматериалах партии можно увидеть портреты главы Башкирии и других кандидатов «Единой России». Юные «агитаторы» не смогли пояснить, кто изображен в газете. На видеоролике, который имеется в распоряжение Медиакорсети, дети говорят, что им газеты дала тетенька, которая работает в больнице и попросила их распространить.
Напомним, что законодательство Российской Федерации категорически запрещает привлекать несовершеннолетних детей в какой-либо форме к предвыборной агитации.
Медиакорсеть обратилась за официальным комментарием в региональный исполком «Единой России». Как пояснила нам пресс – секретарь регионального отделения партии Анастасия Белоусова, распространение данной газеты агитаторами было завершено еще до 8 августа, и она уже достигла своих адресатов. Сейчас партия распространяет совершенно другие агитматериалы.
- Как попала эта газета в руки детей, мы тоже выясняем и разбираемся Вполне возможно, что это может быть провокация со стороны наших оппонентов, - отметила Анастасия Белоусова. – Дети могли сами вытащить газету из почтовых ящиков. Вряд ли кто-то из агитаторов мог бросить пачку газет, так как их работа строго подотчетна. Будем разбираться в этой ситуации и постараемся вместе с правоохранительными органами найти виновных. В "Единой России" мы совершенно не допускаем использование детей в работе по распространению агитматериалов, это незаконно.
По нашим данным, из партийного бюджета «Единой России» выделены существенные денежные средства на оплату работы агитаторов для распространения агитационных материалов по всей республике. Следствию теперь предстоит выяснить, кто заставил детей бесплатно разносить газеты и листовки одной из партий, принимающих участие в выборах в Госдуму России, и была ли это провокация со стороны конкурентов "Единой России" или инициатива излишне ретивого местного чиновника.