В Башкирии «Единую Россию» обвинили в нарушении закона о выборах

- Как попала эта газета в руки детей, мы тоже выясняем и разбираемся Вполне возможно, что это может быть провокация со стороны наших оппонентов, - отметила Анастасия Белоусова. – Дети могли сами вытащить газету из почтовых ящиков. Вряд ли кто-то из агитаторов мог бросить пачку газет, так как их работа строго подотчетна. Будем разбираться в этой ситуации и постараемся вместе с правоохранительными органами найти виновных. В "Единой России" мы совершенно не допускаем использование детей в работе по распространению агитматериалов, это незаконно.