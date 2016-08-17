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В Башкирии двое чуть не убили таксиста и угнали его автомобиль

17 августа 2016, 12:00
По данному факту возбуждено уголовное дело.

57-летний мужчина из Агидели работал водителем в такси. Получив заказ в сторону деревни Новокабаново, повез двух мужчин, которые пообещали, что за них заплатит знакомый.

Когда на середине пути мужчина остановил автомобиль и предложил пассажирам расплатиться, один из мужчин схватил водителя за шею и приставил к горлу нож. Водителю удалось вырваться от злоумышленников, и те угнали его автомобиль ВАЗ- 2107, скрывшись недалеко от деревни Саузбаш.

- На двоих жителей Агидели 34 и 20 лет заведено уголовное дело по статьям «Угон» и «Разбой». Задержанные заключены под стражу, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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