В Башкирии двое чуть не убили таксиста и угнали его автомобиль

Когда на середине пути мужчина остановил автомобиль и предложил пассажирам расплатиться, один из мужчин схватил водителя за шею и приставил к горлу нож. Водителю удалось вырваться от злоумышленников, и те угнали его автомобиль ВАЗ- 2107, скрывшись недалеко от деревни Саузбаш.