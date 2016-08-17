Константин Толкачев присоединился к всемирной акции First Seven Jobs

- С 1977 почти 20 лет работал на различных должностях в системе МВД РФ. В этот период сменил множество локаций, был и в горячих точках. Параллельно занимался научной и педагогической деятельностью, - пишет Константин Толкачев. - В 1996–2003 годах работал начальником Уфимского юридического института МВД РФ. Параллельно с этим с 1999 года – депутат Государственного Собрания, апрель 1999 – декабрь 2001 – член Совета Федерации.