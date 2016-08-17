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Константин Толкачев присоединился к всемирной акции First Seven Jobs

17 августа 2016, 12:54
На странице в Facebook спикер парламента Башкирии рассказал о своих местах работы.

Суть акции First Seven Jobs – пользователи социальных сетей делятся на своих страницах воспоминаниями про свои семь первых работ. Константин Толкачев написал, что в 1970 году свою трудовую биографию он начал подручным сварщика на Кузнецком металлургическом комбинате. Затем – служба в армии, учеба.

- С 1977 почти 20 лет работал на различных должностях в системе МВД РФ. В этот период сменил множество локаций, был и в горячих точках. Параллельно занимался научной и педагогической деятельностью, - пишет Константин Толкачев. - В 1996–2003 годах работал начальником Уфимского юридического института МВД РФ. Параллельно с этим с 1999 года – депутат Государственного Собрания, апрель 1999 – декабрь 2001 – член Совета Федерации.

С 2003 года стал работать в Государственном Собрании на постоянной основе, сообщил спикер.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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