Двух уфимок будут судить за миллионные махинации с валютой

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней Светланы Крымгужиной и 48-летней Альмиры Наливан утверждено уфимской прокуратурой. Женщины обвиняются по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации».
Как считает следствие, дамы возглавляли фирмы-однодневки ООО «Фортуна» и ООО «Рассвет», которые создавались исключительно для денежных махинаций. В 2013 году злоумышленницам удалось вывести около 50 миллионов рублей в Эстонию и Латвию на основе фиктивных контрактов.
Контрагенты предусмотренные договором товары на территорию России не поставили. Обвиняемые не вернули денежные средства на счета своих организаций, а предоставили в банк поддельные документы о том, что сделка состоялась.
- Прокуратура направила уголовное дело в Советский районный суд города Уфы для рассмотрения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.