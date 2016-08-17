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Двух уфимок будут судить за миллионные махинации с валютой

17 августа 2016, 09:52
Злоумышленниц накажут за незаконную сделку.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней Светланы Крымгужиной и 48-летней Альмиры Наливан утверждено уфимской прокуратурой. Женщины обвиняются по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации».

Как считает следствие, дамы возглавляли фирмы-однодневки ООО «Фортуна» и ООО «Рассвет», которые создавались исключительно для денежных махинаций. В 2013 году злоумышленницам удалось вывести около 50 миллионов рублей в Эстонию и Латвию на основе фиктивных контрактов.

Контрагенты предусмотренные договором товары на территорию России не поставили. Обвиняемые не вернули денежные средства на счета своих организаций, а предоставили в банк поддельные документы о том, что сделка состоялась.

- Прокуратура направила уголовное дело в Советский районный суд города Уфы для рассмотрения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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