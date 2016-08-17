Двух уфимок будут судить за миллионные махинации с валютой

Как считает следствие, дамы возглавляли фирмы-однодневки ООО «Фортуна» и ООО «Рассвет», которые создавались исключительно для денежных махинаций. В 2013 году злоумышленницам удалось вывести около 50 миллионов рублей в Эстонию и Латвию на основе фиктивных контрактов.