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Ялалов: Уфа внесла свой вклад в победу рапиристов на Олимпиаде

16 августа 2016, 10:23
Глава администрации Уфы считает, что муниципалитет много делает для развития спорта.

Ирек Ялалов считает, что победа уфимских рапиристов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро стала возможной в том числе благодаря работе, которую провел муниципалитет. Одним из решающих факторов, по его мнению, стало, объединение детско-юношеских спортивных школ в одну в 2011 году.

- Эта оптимизация - своего рода концентрация, - отметил Ирек Ялалов сегодня на утренней оперативке в мэрии Уфы. - Сейчас на одной площадке занимаются 909 спортсменов, работают несколько десятков тренеров.

Значительны, по мнению Ялалова, и бюджетные вливания в этом направлении.
- На спорт высших достижений город направляет 112 миллионов рублей, - сообщил Ялалов. - Всего же на развитие детско-юношеского спортивного движения мы направляем около 400 миллионов. Хотя могли бы работать как другие муниципалитеты. Но мы понимаем, что просто так ничего не бывает.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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