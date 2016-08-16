Ялалов: Уфа внесла свой вклад в победу рапиристов на Олимпиаде

Значительны, по мнению Ялалова, и бюджетные вливания в этом направлении.

- На спорт высших достижений город направляет 112 миллионов рублей, - сообщил Ялалов. - Всего же на развитие детско-юношеского спортивного движения мы направляем около 400 миллионов. Хотя могли бы работать как другие муниципалитеты. Но мы понимаем, что просто так ничего не бывает.