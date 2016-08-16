Выборы в Башкирии: кому предсказывают победу в Белорецком округе

- Особенность Белорецкого избирательного округа - высокая доля избирателей русской национальности. Теоретически это повышает шансы представителя ЛДПР Ивана Сухарева. Однако есть и другая особенность - сильная территориальная разбросанность. В округе много малодоступных и малочисленных деревень. В результате - много маленьких избирательных участков с количеством избирателей от пятисот до тысячи. Для того, чтобы перекрыть их все завезёнными наблюдателями, потребуется серьезный бюджет, которого, скорее всего, нет ни у Сухарева, ни у других оппозиционеров. Поэтому никаких неожиданностей не будет. Избиркомы посчитают, как надо, и победит выдвинутая "Единой Россией" Зугура Рахматуллина. Полноценной кампании она не ведёт. Выступления на официальных праздниках - это, конечно, не кампания, а фикция. Конечно, если бы того потребовали обстоятельства, то она могла бы значительно усилить своё присутствие в округе - оратор она достаточно сильный. Однако, обстоятельства ничего не требуют, - считает политолог Аббас Галлямов. - К тому же ведение активной кампании кандидатами очень не нравится районным главам. Сами они не любят диалог с людьми и не хотят, чтобы "разговорчивые" кандидаты поднимали планку. Главы справедливо опасаются того, что до народа дойдёт, что есть другая модель отношений между народом и начальством: не крик и давление, а уважительный диалог. В результате их всевластие кончится. Чтобы не допустить этого, районные руководители всеми силами стараются минимизировать количество прямых контактов кандидатов с населением. "Вы не беспокойтесь, мы сами посчитаем, как надо", - говорят они. Подавляющее большинство кандидатов-единороссов с этим соглашается. Зачем им напрягаться? Белорецкий округ - не исключение, - уверен Аббас Галлямов.