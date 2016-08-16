Выборы в Башкирии: кому предсказывают победу в Белорецком округе

Медиакорсеть продолжает знакомить своих читателей с кандидатами в депутаты Госдумы в одномандатных округах Башкирии. Сегодня на очереди - Белорецкий округ.
Несмотря на то, что ЛДПР и «Справедливая Россия» в качестве своих кандидатов выдвинули первых номеров в региональных партийных списках Ивана Сухарева и Гаджимурада Омарова, особых сюрпризов от этого округа ждать не приходится. Хотя действующий депутат Госдумы Зугура Рахматуллина («Единая Россия») и не ведет яркой избирательной кампании, тут, видимо, все решит пресловутый административный ресурс. На прошлой неделе с визитом здесь побывал глава Башкирии Рустэм Хамитов, который возглавляет список «Единой России» на выборах в Госдуму и встретился с местным партактивом.
Правда, нельзя списывать со счетов нашего коллегу, тележурналиста и депутата Госсобрания Ильдара Исангулова. С этим округом он знаком не понаслышке, ведь Ильдар - коренной белоречанин. Встречи с избирателями, разговор с ними на понятном для людей языке явно будут играть на стороне кандидата от партии «Яблоко».
Ханиф Ахмедьянов(КПРФ), Рамиль Сулейманов («Родина»), Мурад Шафиков («Зеленые»), и Хасан Идиятуллин («Коммунисты России») вряд ли составят серьезную конкуренцию кандидатам, о которых мы писали выше. Кстати, стоит упомянуть что кандидат от «Патриотов России» Ирек Валиев уже не находится в списках, хотя прошел этап регистрации.
- Особенность Белорецкого избирательного округа - высокая доля избирателей русской национальности. Теоретически это повышает шансы представителя ЛДПР Ивана Сухарева. Однако есть и другая особенность - сильная территориальная разбросанность. В округе много малодоступных и малочисленных деревень. В результате - много маленьких избирательных участков с количеством избирателей от пятисот до тысячи. Для того, чтобы перекрыть их все завезёнными наблюдателями, потребуется серьезный бюджет, которого, скорее всего, нет ни у Сухарева, ни у других оппозиционеров. Поэтому никаких неожиданностей не будет. Избиркомы посчитают, как надо, и победит выдвинутая "Единой Россией" Зугура Рахматуллина. Полноценной кампании она не ведёт. Выступления на официальных праздниках - это, конечно, не кампания, а фикция. Конечно, если бы того потребовали обстоятельства, то она могла бы значительно усилить своё присутствие в округе - оратор она достаточно сильный. Однако, обстоятельства ничего не требуют, - считает политолог Аббас Галлямов. - К тому же ведение активной кампании кандидатами очень не нравится районным главам. Сами они не любят диалог с людьми и не хотят, чтобы "разговорчивые" кандидаты поднимали планку. Главы справедливо опасаются того, что до народа дойдёт, что есть другая модель отношений между народом и начальством: не крик и давление, а уважительный диалог. В результате их всевластие кончится. Чтобы не допустить этого, районные руководители всеми силами стараются минимизировать количество прямых контактов кандидатов с населением. "Вы не беспокойтесь, мы сами посчитаем, как надо", - говорят они. Подавляющее большинство кандидатов-единороссов с этим соглашается. Зачем им напрягаться? Белорецкий округ - не исключение, - уверен Аббас Галлямов.
- В Белорецком округе все определится в соперничестве между двумя кандидатами: «лдпровцем» Сухаревым и «единороссом» Рахматулиной. «Переход» Омарова в Белорецкий округ, несомненно, добавил конкурентной борьбы за депутатское кресло. Однако Омаров объективно слабее Рахматуллиной. Он плохо знает республику, политическую культуру и менталитет населения. Когда он называет нашу республику азиатской (а не евразийской), он это лишний раз демонстрирует. На мой взгляд, его деятельность излишне демагогична. При этом Омаров попытается влиять на итоги выборов через наблюдателей, что, несомненно, может сыграть важную роль в определении итогового победителя, - отметил политолог Дмитрий Михайличенко. - На мой взгляд, фаворит – Зугура Рахматуллина, однако Ивана Сухарева нельзя сбрасывать со счетов. Это серьезный политик и неплохой депутат, который умеет работать с избирателями и обращениями граждан. Рахматуллина в плане профессионализма и активности также ему не уступает. На мой взгляд, все решит рейтинг партий, который у «Единой России» выше. Еще одна интересная фигура в округе – Ильдар Исангулов. Думаю, что его кампания будет чем-то похожей на выступления Жириновского в ранние годы, то есть будут элементы эпатажа, налета скандальности. Серьезного электорального эффекта это не даст, но градус кампании, безусловно, поднимет, - подчеркнул Дмитрий Михайличенко.