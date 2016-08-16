В Уфе пройдет Ночь кино

В этом году пройдет всероссийская акция «Ночь кино» по аналогии с такими действами, как «Ночь музеев» и «Ночь искусств». Поскольку этот год объявлен годом российского кино, то цель будущей акции состоит в пропаганде достижений отечественного кинематографа, воспитании эстетических чувств молодежи и дальнейшем развитии российского кино.