В Уфе пройдет Ночь кино

В этом году пройдет всероссийская акция «Ночь кино» по аналогии с такими действами, как «Ночь музеев» и «Ночь искусств». Поскольку этот год объявлен годом российского кино, то цель будущей акции состоит в пропаганде достижений отечественного кинематографа, воспитании эстетических чувств молодежи и дальнейшем развитии российского кино.
В Уфе акция пройдет на нескольких площадках 27 августа. В парке «Кашкадан» в Сипайлово установят большой экран под открытым небом. Там с 18:00 начнется показ фильмов производства киностудии «Башкортостан», а также мультфильмы «Смешарики», «Легенда о золотом драконе» и кинофильм «Легенда №17».
В кинотеатре «Родина» на улице Ленина в 20:00 покажут военно-историческую драму «Батальон» Дмитрия Месхиева.