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В Уфе пройдет Ночь кино

16 августа 2016, 15:25
Киноманы соберутся субботним вечером 27 августа.

В этом году пройдет всероссийская акция «Ночь кино» по аналогии с такими действами, как «Ночь музеев» и «Ночь искусств». Поскольку этот год объявлен годом российского кино, то цель будущей акции состоит в пропаганде достижений отечественного кинематографа, воспитании эстетических чувств молодежи и дальнейшем развитии российского кино.

В Уфе акция пройдет на нескольких площадках 27 августа. В парке «Кашкадан» в Сипайлово установят большой экран под открытым небом. Там с 18:00 начнется показ фильмов производства киностудии «Башкортостан», а также мультфильмы «Смешарики», «Легенда о золотом драконе» и кинофильм «Легенда №17».

В кинотеатре «Родина» на улице Ленина в 20:00 покажут военно-историческую драму «Батальон» Дмитрия Месхиева.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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