В Уфе на выборах в Госдуму установят веб-камеры

Об установке видеокамер на выборах в Уфе журналистам сообщил председатель Центризбиркома Башкирии Хайдар Валеев. Всего такое видеонаблюдение будет вестись в 12 городах-миллионниках. Из федерального бюджета на эти цели дополнительно выделят 120 миллионов рублей.
По словам руководителя ЦИК РБ в этом году общий объем финансирования организации и проведения выборов оценивается в 348 млн рублей, а всего на счетах сейчас - 322 млн рублей.
- Этих средств нам хватит на проведение выборов депутатов в Госдуму РФ. Для сравнения - на выборах депутатов Госсобрания в 2013 году мы использовали около 330 млн рублей, на выборах президента Башкирии потратили 321 млн рублей, - отметил Хайдар Валеев. – А выборы депутатов горсоветов и райсоветов должны финансироваться только из муниципальных бюджетов.