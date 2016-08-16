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В Уфе на выборах в Госдуму установят веб-камеры

16 августа 2016, 10:04
Деньги для этих целей выделены из федерального бюджета.

Об установке видеокамер на выборах в Уфе журналистам сообщил председатель Центризбиркома Башкирии Хайдар Валеев. Всего такое видеонаблюдение будет вестись в 12 городах-миллионниках. Из федерального бюджета на эти цели дополнительно выделят 120 миллионов рублей.

По словам руководителя ЦИК РБ в этом году общий объем финансирования организации и проведения выборов оценивается в 348 млн рублей, а всего на счетах сейчас - 322 млн рублей.

- Этих средств нам хватит на проведение выборов депутатов в Госдуму РФ. Для сравнения - на выборах депутатов Госсобрания в 2013 году мы использовали около 330 млн рублей, на выборах президента Башкирии потратили 321 млн рублей, - отметил Хайдар Валеев. – А выборы депутатов горсоветов и райсоветов должны финансироваться только из муниципальных бюджетов.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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