В Уфе на выборах в Госдуму установят веб-камеры

- Этих средств нам хватит на проведение выборов депутатов в Госдуму РФ. Для сравнения - на выборах депутатов Госсобрания в 2013 году мы использовали около 330 млн рублей, на выборах президента Башкирии потратили 321 млн рублей, - отметил Хайдар Валеев. – А выборы депутатов горсоветов и райсоветов должны финансироваться только из муниципальных бюджетов.