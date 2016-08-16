В Москве арестовали владельцев банка, в котором пропали 0,6 млрд рублей правительства Башкирии

Совладельцев «Нота-банка» Дмитрия Ерохина и его брата Вадима Ерохина арестовали, передает «КоммерсантЪ» со ссылкой на осведомленные источники. Именно в этом банке пропало 600 миллионов рублей башкирского АО «Региональный фонд». Напомним, что Центробанк лишил «Нота-банк» лицензии в ноябре 2015 года, а сейчас совладельцам инкриминируют статью за отказ от платежных поручений.
Арестованные подозреваются в хищении 1,5 миллиардов рублей у вкладчиков банка. Кроме Ерохиных под арест взяли и финансового директора банка Галину Марчукову. Арест продлится два месяца, после чего им инкриминируют совершение преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере», сообщает «КоммерсантЪ».
АО «Региональный фонд» учрежден Правительством Республики Башкортостан с целью поддержки приоритетных инвестиционных проектов и входит в перечень стратегических предприятий республики. После скандала, связанного с утратой 0.6 млрд рублей, размещенных в сомнительном банке, своего поста лишился Юрий Смирнов, доверенное лицо главы Башкирии Рустэма Хамитова.
В ходе процедур, связанных с отзывом лицензии "Нота-Банка" и последующим его банкротством, "Региональный фонд" правительства Республики Башкортостан сможет вернуть лишь семь процентов из денег, которые там были размещены на депозитах.