В Москве арестовали владельцев банка, в котором пропали 0,6 млрд рублей правительства Башкирии

Арестованные подозреваются в хищении 1,5 миллиардов рублей у вкладчиков банка. Кроме Ерохиных под арест взяли и финансового директора банка Галину Марчукову. Арест продлится два месяца, после чего им инкриминируют совершение преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере», сообщает «КоммерсантЪ».



АО «Региональный фонд» учрежден Правительством Республики Башкортостан с целью поддержки приоритетных инвестиционных проектов и входит в перечень стратегических предприятий республики. После скандала, связанного с утратой 0.6 млрд рублей, размещенных в сомнительном банке, своего поста лишился Юрий Смирнов, доверенное лицо главы Башкирии Рустэма Хамитова.