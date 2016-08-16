В Башкирии цену на гречку формируют перекупщики

Сегодня Рустэм Хамитов с рабочей поездкой побывал в Шаранском и Бакалинском районах. В селе Умирово Бакалинского района он посетил предприятие, которое специализируется на переработке и фасовке гречневой крупы. Его год назад организовал молодой предприниматель Максим Япрынцев.
– К сожалению, добавленная стоимость продукции сегодня формируется перекупщиками, которые забирают сырье с поля и продают нам, а затем покупают у насготовую продукцию, – рассказал Максим Япрынцев. – Поэтому в будущем мы хотим освоить все этапы производства – от выращивания гречихи до выпуска готовой продукции.
Директор предприятия представил Рустэму Хамитову проект бизнес-плана, согласно которому в ближайшие годы в развитие производства планируется инвестировать около 120 млн рублей. Эти средства будут направлены на приобретение сельхозтехники и оборудования. Тем самым объём переработки будет увеличен до 4 тысяч тонн. В районе обещают выделить земельный участок до 10 тысяч гектаров, где планируют выращивать не только гречиху, но и кукурузу.
Глава Башкирии обещал помочь молодому предпринимателю.
– Будем помогать. Конечно, кредит на 120 млн рублей сразу не получить. Но меньшие суммы можно рассмотреть, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – У вас есть реальный результат, планы по развитию. Приезжайте с готовым бизнес-планом и всеми расчетами в министерство сельского хозяйства, вместе подумаем над механизмами помощи.