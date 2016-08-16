В Башкирии цену на гречку формируют перекупщики

Директор предприятия представил Рустэму Хамитову проект бизнес-плана, согласно которому в ближайшие годы в развитие производства планируется инвестировать около 120 млн рублей. Эти средства будут направлены на приобретение сельхозтехники и оборудования. Тем самым объём переработки будет увеличен до 4 тысяч тонн. В районе обещают выделить земельный участок до 10 тысяч гектаров, где планируют выращивать не только гречиху, но и кукурузу.