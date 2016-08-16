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Уфа будет чествовать олимпийских чемпионов РИО

16 августа 2016, 20:34
Завтра, 17 августа любой желающий сможет лично поздравить рапиристов Тимура Сафина и Артура Ахматхузина

В столице Башкирии завтра любой желающий уфимец сможет лично поздравить и даже сфотографироваться с олимпийскими чемпионами – нашими земляками – фехтовальщиками Тимуром Сафиным и Артуром Ахматхузиным. Как сообщают в министерстве молодежной политики и спорта республики разработан специальный праздничный маршрут. В 11.50 уфимцы вместе с олимпийцами смогут принять участие в возложении цветов у Монумента Дружбы. Затем в 12.05 на площадке перед концертным залом «Башкортостан» для спортсменов выступят воспитанники спортивных школ. В 12.25 горожане смогут встретить кортеж со спортсменами перед зданием ТЦ «Семья» и сфотографироваться с чемпионами. В 13.05 олимпийцы пообщаются с болельщиками на площади имени В.И. Ленина. После этого спортсмены поедут на встречу с воспитанниками школы олимпийского резерва №19.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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