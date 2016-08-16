Последствия техногенной аварии вблизи Дёмы будут устранять ещё 1,5 года - Газпром

Жители посёлка Сергеевка, который находится в двух километров от микрорайона Дёма, жалуются на то, что им не удаётся получить достоверную информацию о масштабах загрязнения, произошедшего в мае этого года из-за утечки нефтепродуктов.
- Мы написали уже десятки писем, от всех приходят отписки, - говорит житель посёлка Урал Ражетдинов, - непонятно, когда у нас уже можно будет дышать нормально.
Ранее председатель союза экологов РБ Александр Веселов, говорил, что на ликвидацию последствий аварии может понадобиться не один год. Мы отправили запрос в «Газпром Добыча Оренбург», чтобы узнать, какие работы уже проведены и что планируется сделать в будущем.
В ответе организации говорится, что на сегодняшний день вывезено 177 кубометров загрязнённого грунта, вся площадь поражения обработана сорбентом «Эконефтосил», который уничтожает до 98% разлитых нефтепродуктов. При этом в письме говорится, что в некоторых местах грунт заражён до глубины 80 сантиметров, но, судя по фотографиям с места аварии, сорбент если и наносился, то только на поверхность почвы.
- Они нанесли бактерии, но ведь под землёй до сих пор стоит этот конденса,т и с каждым дождём он вымывается на поверхность и попадает в Серебряный ручей, который течёт из Сергеевки в Дёму. Какая ж это отчистка, тут землю вывозить надо, - злится Урал Ражетдинов.
Судя по планам компании, изложенным в письме, грунт из Сергеевки никто вывозить не собирается, вместо этого будет проведена рекультивация земель.
- Рекультивация почвы для сельскохозяйственных целей будет осуществляться последовательно в два этапа: технический и биологический. Ориентировочные сроки проведения работ составят от 1,5 до 3 лет, в зависимости от результатов оценки эффективности проводимых работ, – говорится в документе.
Жители близлежащих районов опасаются, что всё это время пропитанный нефтепродуктом грунт будет заражать ручьи, родники и грунтовые воды, которые могут оказать влияние на экологию не только в Сергеевке, но и в близлежащих районах – в Дёме и Затоне.
У многих возникают сомнения о правильной оценке масштабов загрязнения. Чтобы узнать правду, мы обратились в прокуратуру, но там ответили, что никакой проверки не проводилось.
Сейчас жители Сергеевки надеются, что если к инициативной группе присоединятся жители Дёмы, то устранять последствия будут быстрее.
- Все жители Уфы пострадали, ведь Серебряный ручей, в который попал конденсат, проходит мимо микрорайона Дёма и впадает в одноименную реку, а оттуда в Белую, на которой находятся водозаборы. - говорит Владимир Ваншурин, житель Сергеевки.