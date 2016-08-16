Последствия техногенной аварии вблизи Дёмы будут устранять ещё 1,5 года - Газпром

- Они нанесли бактерии, но ведь под землёй до сих пор стоит этот конденса,т и с каждым дождём он вымывается на поверхность и попадает в Серебряный ручей, который течёт из Сергеевки в Дёму. Какая ж это отчистка, тут землю вывозить надо, - злится Урал Ражетдинов.