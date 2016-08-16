Константин Толкачев: «Удивлен малому количеству грязи и негатива»

- Исполнился месяц, как я зарегистрирован в фейсбуке. Количество друзей достигло потолка в пять тысяч. В связи с этим придется провести некоторую чистку рядов, чтобы была возможность добавить тех, кому это нужнее. Если кто-то знает, как можно увеличить предельное количество друзей, буду рад вашим советам, - пишет Константин Толкачев. – Получаю большое количество обращений в «личку». К сожалению, идет много рекламы, спама и т.д. Изучать все это нет возможности. В связи с этим прошу обращаться через электронную приемную:http://www.gsrb.ru/ru/internet-reception/send/