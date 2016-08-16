Фильм о вице-мэре Уфы Филиппове сократили до семи минут

«В адрес редакции пришло более сотни писем, большая часть потерпевших на сегодняшний день, лично передали в редакцию материалы и документы, которые и войдут в основную сюжетную линию фильма, уже достигнуты договоренности с показом фильма А. Караулова на ведущих информационных площадках страны. Подробности о дате и времени выхода в ближайшем анонсе программы». Правда, с того времени прошло более пяти месяцев.