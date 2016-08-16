Фильм о вице-мэре Уфы Филиппове сократили до семи минут

Вчера, 15 августа, на Пятом канале в телепрограмме Андрея Караулова «Момент истины» был показан эпизод, касающийся первого заместителя главы администрации Уфы Александра Филиппова. Этот фрагмент занял семь последних минут передачи.
Напомним, еще в феврале этого года на сайте телепрограммы Андрея Караулова анонсировался фильм « Мафия по-башкирски. «Александр Филиппов: цена успеха». А после сомнений в том, что данный фильм выйдет в эфир, появилось такое сообщение:
«В адрес редакции пришло более сотни писем, большая часть потерпевших на сегодняшний день, лично передали в редакцию материалы и документы, которые и войдут в основную сюжетную линию фильма, уже достигнуты договоренности с показом фильма А. Караулова на ведущих информационных площадках страны. Подробности о дате и времени выхода в ближайшем анонсе программы». Правда, с того времени прошло более пяти месяцев.
И вот телепередача с сюжетом про Александра Филиппова наконец вышла в эфир. Обвинения в его адрес звучат из уст бывшего заместителя главы администрации Уфы, а теперь предпринимателя-строителя Владислава Никитина, находящегося под следствием. Вместо обещанных сотен документов показывают диалог с ним.
– До 40% застройщиков в Уфе испытывают глобальные проблемы от этой группы, - рассказал Караулову Владислав Никитин. - Используются возможности муниципалитета, связанные с выдачей разрешительной документации. Строительная компания возвела дом на улице Тихорецкой, имея все разрешительные документы до первого этажа. Подошел конец срока аренды земельного участка. Расселение затянули. Они обращаются в муниципалитет за продлением срока аренды. Курирует земельный блок вице-мэр Александр Филиппов. Он советует обратиться к своему знакомому юристу Рамазанову.
Якобы таким образом поступают с десятком участников рынка, когда надо добиться нужного решения суда по тому или иному объекту. А таких объектов немало, уверяет участник передачи. Саму передачу вы можете посмотреть здесь.
Редакция готова предоставить площадку для того, чтобы Александр Филиппов высказал свою точку зрения на данный сюжет телепрограммы. На момент публикации он был недоступен для связи.