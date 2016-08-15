В Уфе за взятку задержан директор госучреждения

Суд арестовал подозреваемого в получении целой серии взяток начальника уфимской городской ветстанции. По информации следователей, с 2014 года руководитель получал по 10 тысяч рублей в месяц от заведующей ветеринарной лабораторией.
За эти деньги он пообещал избавить лабораторию от проверок, а также гарантировал всевозможные попустительства по службе и то, что заведующая останется на своей должности.
Заведующая лабораторией исправно платила дань до июня этого года. Когда её терпение кончилось, она обратилась в полицию. Начальник Уфимской ветстанции был задержан в момент получения денег.