В Уфе перекроют движение на улицах Летчиков и Достоевского

В Уфе сегодня будет перекрыто движение по двум улицам города. Как следует из информации на официальном сайте городской администрации, с 15 августа по 15 сентября будет проводится реконструкция тепловой магистрали по улице Летчиков.
В связи с этим будет перекрыто движение транспорта по проезжей части на участке от начала улицы до въезда во двор жилого дома №1/3.
С 15 по 31 августа будет перекрыта ¼ часть проезжей части улицы Достоевского (от улицы Аксакова) в связи с выполнением работ по ремонту канализационной системы.