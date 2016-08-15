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В Уфе перекроют движение на улицах Летчиков и Достоевского

15 августа 2016, 10:54
Здесь проведут ремонт тепловой магистрали и канализационной системы.

В Уфе сегодня будет перекрыто движение по двум улицам города. Как следует из информации на официальном сайте городской администрации, с 15 августа по 15 сентября будет проводится реконструкция тепловой магистрали по улице Летчиков.

В связи с этим будет перекрыто движение транспорта по проезжей части на участке от начала улицы до въезда во двор жилого дома №1/3.

С 15 по 31 августа будет перекрыта ¼ часть проезжей части улицы Достоевского (от улицы Аксакова) в связи с выполнением работ по ремонту канализационной системы.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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