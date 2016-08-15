В Башкирии на выборы в Госдуму пошли кандидаты от 14 партий

Как сообщил сегодня председатель центризбиркома Башкирии Хайдар Валеев, на выборах в Госдуму по шести одномандатным округам зарегистрировано 50 кандидатов-одномандатников. Все они представлены от 14 политических партий.
Среди кандидатов не осталось ни одного самовыдвиженца. По словам Валеева, они не предоставили необходимые документы.
Конкуренция в округах большая - на один депутатский мандат претендуют до девяти кандидатов. Шесть партий имеют своих кандидатов во всех округах, сказал Хайдар Валеев.
Помимо выборов в Госдуму 18 сентября пройдут выборы депутатов в органы местного самоуправления практически во всех городах и районах Башкирии. На эти выборы зарегистрированы почти 5 тысяч кандидатов.