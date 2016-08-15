Участница Ufaforum: «Все понравилось, но осадочек остался»

Участники Ufaforum, который все-таки прошел в эти выходные в Иглинском районе Башкирии, в целом остались им довольны. Как сообщала «Медиакорсеть», изначально его планировалось провести в Уфе, в Башкирской республиканской гимназии-интерната (БРГИ) №1 им. Рами Гарипова. Однако буквально накануне он был отменен, из-за того, что в администрации главы региона решили, что на форуме могут быть политические провокации.
Информация об отмене форума вызвала много критики со стороны молодежной общественности республики. Позже стало известно, что Рустэм Хамитов не был в курсе решения своих подчиненных. Узнав об этом, он распорядился все же провести форум в Иглинском районе.
— В целом, сам форум понравился, ребята-организаторы молодцы, приехавшая молодёжь со всей республики тоже молодцы, – рассказала о своих впечатлениях спикер форума, председатель комитета кадастровой стоимости и недвижимости «Опоры России» в Башкирии Зелифа Барлыбаева, . –Конечно, я понимаю, что так называемый осадочек остался из-за неурядиц с подготовкой к проведению данного мероприятия, и я надеюсь, что правительство все-таки выполнит своё обещание и посодействует в проведении Ufaforum в сентябре 2016 года. Мы, БРО Опора России, всегда рады сотрудничеству с активной и целеустремлённой молодежью Башкортостана, потому что, только созидая и развиваясь, мы получим общество равных возможностей, в которой главной ценностью является человеческая личность и утверждаются принципы уважения, доверия и взаимопомощи между людьми.