Участница Ufaforum: «Все понравилось, но осадочек остался»

— В целом, сам форум понравился, ребята-организаторы молодцы, приехавшая молодёжь со всей республики тоже молодцы, – рассказала о своих впечатлениях спикер форума, председатель комитета кадастровой стоимости и недвижимости «Опоры России» в Башкирии Зелифа Барлыбаева, . –Конечно, я понимаю, что так называемый осадочек остался из-за неурядиц с подготовкой к проведению данного мероприятия, и я надеюсь, что правительство все-таки выполнит своё обещание и посодействует в проведении Ufaforum в сентябре 2016 года. Мы, БРО Опора России, всегда рады сотрудничеству с активной и целеустремлённой молодежью Башкортостана, потому что, только созидая и развиваясь, мы получим общество равных возможностей, в которой главной ценностью является человеческая личность и утверждаются принципы уважения, доверия и взаимопомощи между людьми.