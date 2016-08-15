У экс-начальника Хамитова изменилась статья

Напомним, Евгений Дод был задержан в мае этого года по подозрению в мошенничестве. Следователи считают, что в 2013 году Дод, занимавший пост председателя совета директоров «Русгидро», выписал себе премию, при этом её размер был завышен на 73 миллиона рублей. После задержания Евгений Дод полностью возместил ущерб, назвав это "жестом доброй воли".