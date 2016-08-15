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У экс-начальника Хамитова изменилась статья

15 августа 2016, 16:25
Бывшему главе «Русгидро» Евгению Доду переквалифицировали обвинение.

Евгению Доду, ранее задержанному по подозрению в мошенничестве, переквалифицировали обвинение, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Следователи посчитали, что мошенничество не доказано, и более подходящая статья- растрата.

Напомним, Евгений Дод был задержан в мае этого года по подозрению в мошенничестве. Следователи считают, что в 2013 году Дод, занимавший пост председателя совета директоров «Русгидро», выписал себе премию, при этом её размер был завышен на 73 миллиона рублей. После задержания Евгений Дод полностью возместил ущерб, назвав это "жестом доброй воли".

Новая статья предполагает те же санкции, что и мошенничество, максимальное наказание - 2 года лишения свободы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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