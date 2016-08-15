Любители хоккея ещё могут успеть приобрести абонементы на матчи «Салавата Юлаева»

В этом году руководство уфимского клуба снизило стоимость билетов на домашние игры «Салавата Юлаева», теперь самый дешёвый билет будет стоить всего 150 рублей. Положительно это сказалось и на стоимости абонементов.
Не обошлось без нововведений. Теперь домашние игры делятся на три группы: «Стандарт», «Топ» и «Супертоп». Все зависит от соперника, с которым сыграют юлаевцы:
Категория «Супертоп»:
«Ак Барс», «Металлург» Мг, СКА и ЦСКА
«Топ»:
«Авангард», «Динамо» Мск, «Йокерит», «Локомотив» и «Сибирь»;
«Стандарт»:
В группу «Стандарт» попали 20 клубов, не вошедшие в другие категории.
Естественно, в зависимости от уровня соперника будет меняться и стоимость билета.
«Стандарт» стоит от 150 рублей; «Топ» - от 300 рублей; «СуперТоп» - от 400.
Если говорить об абонементах, то там тоже не всё так просто.
С этого сезона клуб реализует абонементы 4 типов.
- «Чемпионат» - все домашние матчи регулярного чемпионата, с возможностью приоритетного выкупа билетов на матчи плей-офф с 20% скидкой.
- «Топ» - матчи с участием команд из категории «Топ» и «Супертоп», таких в этом сезоне будет 10.
- «Стандарт» - 20 матчей с соперниками из группы «Стандарт»
- «Уикенд» - абонемент на игры, проходящие по пятницам, субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни вне зависимости от уровня соперника.
Обратите внимание, что приоритетное право выкупа билетов на плей-офф даёт лишь один вид абонемента – «Чемпионат».
Что же касается ценовой политики, разброс цен есть, но это скорее плюс, потому что каждый может подобрать себе абонемент, который позволит не только полюбоваться игрой любимой команды, но и значительно сэкономить. Так самый дешёвый абонемент типа «Чемпионат» стоит всего 4900 рублей, «Топ» - 3900, «Стандарт» - 1800 рублей, «Уикенд» - 2350.
Выгода очевидна. Для примера, если брать самый дешёвый абонемент категории «Стандарт», то каждый из 20 матчей обойдётся болельщику всего в 90 рублей.
Так же с этого года на «Уфа-Арене» появился «Семейный сектор». Расположиться с детьми удобнее всего будет на втором уровне в секторе 12, ну и цена для маленьких зрителей дешевле чем для взрослых. Абонемент «Чемпионат» и «Стандарт» для детей от 6 до 14 лет обойдётся в 5100 и в 2100 рублей соответственно. Помимо цены на детский абонемент родителей порадует приоритетное право пользования детской комнатой, игровыми площадками, расположенными в 12 секторе, кафе с детским меню, а также приятные сюрпризы от команды.
Отдельно хочется отметить, что клуб избавил болельщиков от необходимости стоять в километровых очередях. Теперь абонементы можно купить на интернет сайте клуба в разделе «Билеты».