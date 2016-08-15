Любители хоккея ещё могут успеть приобрести абонементы на матчи «Салавата Юлаева»

Так же с этого года на «Уфа-Арене» появился «Семейный сектор». Расположиться с детьми удобнее всего будет на втором уровне в секторе 12, ну и цена для маленьких зрителей дешевле чем для взрослых. Абонемент «Чемпионат» и «Стандарт» для детей от 6 до 14 лет обойдётся в 5100 и в 2100 рублей соответственно. Помимо цены на детский абонемент родителей порадует приоритетное право пользования детской комнатой, игровыми площадками, расположенными в 12 секторе, кафе с детским меню, а также приятные сюрпризы от команды.