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Любители хоккея ещё могут успеть приобрести абонементы на матчи «Салавата Юлаева»

15 августа 2016, 16:03
В кассах «Уфа-Арены» продолжается продажа абонементов на домашние матчи юлаевцев.

В этом году руководство уфимского клуба снизило стоимость билетов на домашние игры «Салавата Юлаева», теперь самый дешёвый билет будет стоить всего 150 рублей. Положительно это сказалось и на стоимости абонементов.

Не обошлось без нововведений. Теперь домашние игры делятся на три группы: «Стандарт», «Топ» и «Супертоп». Все зависит от соперника, с которым сыграют юлаевцы:

Категория «Супертоп»:

«Ак Барс», «Металлург» Мг, СКА и ЦСКА

«Топ»:

«Авангард», «Динамо» Мск, «Йокерит», «Локомотив» и «Сибирь»;

«Стандарт»:

В группу «Стандарт» попали 20 клубов, не вошедшие в другие категории.

Естественно, в зависимости от уровня соперника будет меняться и стоимость билета.

«Стандарт» стоит от 150 рублей; «Топ» - от 300 рублей; «СуперТоп» - от 400.

Если говорить об абонементах, то там тоже не всё так просто.

С этого сезона клуб реализует абонементы 4 типов.

- «Чемпионат» - все домашние матчи регулярного чемпионата, с возможностью приоритетного выкупа билетов на матчи плей-офф с 20% скидкой.

- «Топ» - матчи с участием команд из категории «Топ» и «Супертоп», таких в этом сезоне будет 10.

- «Стандарт» - 20 матчей с соперниками из группы «Стандарт»

- «Уикенд» - абонемент на игры, проходящие по пятницам, субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни вне зависимости от уровня соперника.

Обратите внимание, что приоритетное право выкупа билетов на плей-офф даёт лишь один вид абонемента – «Чемпионат».

Что же касается ценовой политики, разброс цен есть, но это скорее плюс, потому что каждый может подобрать себе абонемент, который позволит не только полюбоваться игрой любимой команды, но и значительно сэкономить. Так самый дешёвый абонемент типа «Чемпионат» стоит всего 4900 рублей, «Топ» - 3900, «Стандарт» - 1800 рублей, «Уикенд» - 2350.

Выгода очевидна. Для примера, если брать самый дешёвый абонемент категории «Стандарт», то каждый из 20 матчей обойдётся болельщику всего в 90 рублей.

Так же с этого года на «Уфа-Арене» появился «Семейный сектор». Расположиться с детьми удобнее всего будет на втором уровне в секторе 12, ну и цена для маленьких зрителей дешевле чем для взрослых. Абонемент «Чемпионат» и «Стандарт» для детей от 6 до 14 лет обойдётся в 5100 и в 2100 рублей соответственно. Помимо цены на детский абонемент родителей порадует приоритетное право пользования детской комнатой, игровыми площадками, расположенными в 12 секторе, кафе с детским меню, а также приятные сюрпризы от команды.

Отдельно хочется отметить, что клуб избавил болельщиков от необходимости стоять в километровых очередях. Теперь абонементы можно купить на интернет сайте клуба в разделе «Билеты».

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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