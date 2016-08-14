mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Сегодня «Уфа» сыграет с «Томью» в Томске

14 августа 2016, 12:32
Соперник «Уфы» затаил обиду за вылет с премьер-лиги.

Сегодня, 14 августа, футбольный клуб «Уфа» в третьем туру чемпионата России по футболу сыграет с «Томью» на стадионе в Томске. Начало матча - в 17.30 уфимского времени.

Сейчас «Уфа» находится на 13-м в турнирной таблице, а «Томь» на 14-м месте. Последний раз эти команды встречались в 2014 году – в стыковых матчах за право играть в премьер-лиге. Тогда «Уфа» сенсационно победила дома – 5:1, вторая игра в Томске, где уфимский клуб проиграл 1:3, уже не повлияла на результат: «Томь» тогда вылетела из премьер-лиги, а «Уфа» впервые получила право в ней играть. И делает это уже третий сезон подряд.

Разумеется, из-за этой истории предстоящий матч становится принципиальным. «Томь» захочет «отомстить» за то поражение, а новому тренеру «Уфы» Виктору Гончаренко надо доказывать, что его команда способна побеждать.

Матч будет транслироваться на телеканале «Наш футбол».

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44