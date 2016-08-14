Сегодня «Уфа» сыграет с «Томью» в Томске

Сейчас «Уфа» находится на 13-м в турнирной таблице, а «Томь» на 14-м месте. Последний раз эти команды встречались в 2014 году – в стыковых матчах за право играть в премьер-лиге. Тогда «Уфа» сенсационно победила дома – 5:1, вторая игра в Томске, где уфимский клуб проиграл 1:3, уже не повлияла на результат: «Томь» тогда вылетела из премьер-лиги, а «Уфа» впервые получила право в ней играть. И делает это уже третий сезон подряд.