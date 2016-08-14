Сегодня «Уфа» сыграет с «Томью» в Томске

Сегодня, 14 августа, футбольный клуб «Уфа» в третьем туру чемпионата России по футболу сыграет с «Томью» на стадионе в Томске. Начало матча - в 17.30 уфимского времени.
Сейчас «Уфа» находится на 13-м в турнирной таблице, а «Томь» на 14-м месте. Последний раз эти команды встречались в 2014 году – в стыковых матчах за право играть в премьер-лиге. Тогда «Уфа» сенсационно победила дома – 5:1, вторая игра в Томске, где уфимский клуб проиграл 1:3, уже не повлияла на результат: «Томь» тогда вылетела из премьер-лиги, а «Уфа» впервые получила право в ней играть. И делает это уже третий сезон подряд.
Разумеется, из-за этой истории предстоящий матч становится принципиальным. «Томь» захочет «отомстить» за то поражение, а новому тренеру «Уфы» Виктору Гончаренко надо доказывать, что его команда способна побеждать.
Матч будет транслироваться на телеканале «Наш футбол».