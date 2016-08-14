На озере в Салавате утонули двое подростков

Следственные органы в Башкирии проверяют факт обнаружения тел двух подростков в озере в городе Салавате. Сообщение об их обнаружении поступило днем 13 августа.
По предварительным данным, семья из четырех человек: родители и двое детей, 14-летний сын и 12-летняя дочь приехали из Федоровского района в Салават.
- По дороге к дачному домику родственницы 47-летняя женщина высадила детей около озера искупаться, - сообщили в башкирском следкоме. - Водоем не оборудован для купания. Вернувшись к озеру пешком, нашла только обувь детей.
Дети пошли купаться, а затем пропали. Местные ребята, которые купались на озере, рассказали, что видели подростков, но потом потеряли их из вида, так как стали купаться и нырять сами. Вскоре тела детей обнаружили спасатели - в 4 метрах от берега в зарослях водорослей.
- Семья благополучная, полная, характеризуется положительно, - сообщили в башкирском следкоме. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.