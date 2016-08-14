На озере в Салавате утонули двое подростков

Дети пошли купаться, а затем пропали. Местные ребята, которые купались на озере, рассказали, что видели подростков, но потом потеряли их из вида, так как стали купаться и нырять сами. Вскоре тела детей обнаружили спасатели - в 4 метрах от берега в зарослях водорослей.