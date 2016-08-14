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Для олимпийских чемпионов –фехтовальщиков устроят тур по всей Башкирии

14 августа 2016, 11:05
Такое поручение дал глава региона.

Вчера, 13 августа, во время совещания по туризму глава Башкирии Рустэм Хамитов поручил министерству молодёжной политики и спорта после возвращения из Бразилии олимпийских чемпионов Тимура Сафина и Артура Ахматхузина провести праздник и организовать их тур по Башкирии, чтобы молодые спортсмены вдохновились примером уфимских рапиристов.

– Коль скоро фехтовальщики у нас добиваются хороших результатов, надо поработать над укреплением материальной базы, – сказал Рустэм Хамитов. – Нужны новые спортивные сооружения, залы, секции. У нас в республике есть компетенции, есть специалисты, которые хорошо знают эту тему и добиваются выдающихся успехов. У нас есть всё для того, чтобы реализовать такие проекты.

Напомним, на олимпиаде в Рио в финале мужская сборная России по рапире (Алексей Черемисинов, Тимур Сафин и Артур Ахматхузин) обыграла команду Франции – 45:41.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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