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В ФК «Уфа» очередное пополнение

13 августа 2016, 11:53
В стан горожан перешёл обидчик ЦСКА в Лиге чемпионов

Как сообщили в пресс-службе уфимского клуба контракт нигерийского форварда Кехинде Фатаи рассчитан на три года.

В Европе Фатаи играет с 2007 года, играть начал в команде дублёров румынского «Фарула», после чего перешёл в основу. В 2013 году подписал контракт с бельгийским «Брюгге», где в первом же матче, после выхода на замену забил свой первый гол. С 2015 года Кехинде играл за пражскую «Спарту», где в 24 матчах забил 8 голов. Кстати есть у Фатаи и опыт выступления в еврокубках, в 2015 он в составе «Спарты» забил два мяча в ворота московского ЦСКА, но этого оказалось мало и в следующий раунд вышел российский клуб.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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