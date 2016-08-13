В ФК «Уфа» очередное пополнение

В Европе Фатаи играет с 2007 года, играть начал в команде дублёров румынского «Фарула», после чего перешёл в основу. В 2013 году подписал контракт с бельгийским «Брюгге», где в первом же матче, после выхода на замену забил свой первый гол. С 2015 года Кехинде играл за пражскую «Спарту», где в 24 матчах забил 8 голов. Кстати есть у Фатаи и опыт выступления в еврокубках, в 2015 он в составе «Спарты» забил два мяча в ворота московского ЦСКА, но этого оказалось мало и в следующий раунд вышел российский клуб.