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Башкирские рапиристы Тимур Сафин и Артур Ахматхузин стали олимпийскими чемпионами

13 августа 2016, 04:06
В финале сборная Россия обыграла команду Франции - 45:41.

В финале мужская сборная России по рапире (Алексей Черемисинов, Тимур Сафин и Артур Ахматхузин) обыграла команду Франции – 45:41. По ходу встречи рапиристы из России уступали порядка четырех-шести очков после отдельных противостояний. Но настоящий подвиг совершил наш башкирский фехтовальщик Артур Ахматхузин в предпоследнем бое поединка, состоящего из 9 раундов. Он одолел своего соперника со счетом 10:2 и обеспечил отрыв в 2 очка для нашей сборной перед решающим боем.

Его партнер по команде Алексей Черемисинов довел матч до победы, и наши рапиристы стали олимпийскими чемпионами. Напомним, что Сафин также на Играх-2016 завоевал бронзу в индивидуальном первенстве.

Медиакорсеть поздравляет наших башкирских спорстменов Тимура Сафина и Артура Ахматхузина с завоеванием золотой олимпийской медали.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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