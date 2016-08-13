Башкирские рапиристы Тимур Сафин и Артур Ахматхузин стали олимпийскими чемпионами

В финале мужская сборная России по рапире (Алексей Черемисинов, Тимур Сафин и Артур Ахматхузин) обыграла команду Франции – 45:41. По ходу встречи рапиристы из России уступали порядка четырех-шести очков после отдельных противостояний. Но настоящий подвиг совершил наш башкирский фехтовальщик Артур Ахматхузин в предпоследнем бое поединка, состоящего из 9 раундов. Он одолел своего соперника со счетом 10:2 и обеспечил отрыв в 2 очка для нашей сборной перед решающим боем.