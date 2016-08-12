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В Башкирии мать оставила грудного ребенка на улице ради пьянки

12 августа 2016, 17:13
Трехмесячная малышка пролежала в коляске до полуночи.

Ночью в отделение полиции башкирского города Салавата обратился мужчина. Он сообщил, что возле жилого дома по Бульвару Салавата Юлаева стоит коляска, в которой лежит ребенок. Звонивший сообщил, что взрослых рядом нет. На место тут же выехали как полицейские, так и медики.

Как выяснилось позже, девочке - три месяца, с ней все впорядке. Ребенка на улице оставила мать, она попросту забыла о дочери и вспомнила о ее существовании только к глубокой ночи. Сначала выпивала поблизости, а потом ушла в другое место.

- Ребенок у горе-матери изъят. Она уже привлечена к административной ответственности за появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Кроме того, женщина понесет административную ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, - пояснила старший инспектор ОУУП и ПДН майор полиции Алия Абдрахимова.

Сейчас женщиной занимаются психологи и наркологи.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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