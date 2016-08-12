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Рустэм Хамитов покритиковал учителей Башкирии

12 августа 2016, 15:51
Он остался недоволен использованием новых подходов в образовании.

Внедрение инновационных технологий в образовании не приводит к повышению его качества. Об этом заявил сегодня глава региона Рустэм Хамитов, выступая на августовском совещании педагогов. Так, по мнению главы региона быть не должно, так как статус учебного заведения должен быть подтвержден реальными результатами.
- Пока мы отстаем от других регионов в качестве образования, - признал Хамитов. - Все меньше ребят становятся победителями всероссийских олимпиад. Инновационные учреждения зачастую показывают более низкие результаты по ЕГЭ. 13% школ сегодня ведут работу по инновационным технологиям. Но пока я не вижу результатов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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