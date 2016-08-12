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Мэр города в Башкирии задержан за взятку в 450 тысяч рублей

12 августа 2016, 13:34
Сегодня стало известно, что сотрудники ФСБ задержали с поличным главу города Агидель.

Глава администрации города Агидель Олег Крысин задержан в своём кабинете при получении взятки от местного предпринимателя. Как сообщили в региональном МВД, операция проводилась совместно с башкирским управлением ФСБ.

По версии правоохранителей, Олег Крысин получил 450 тысяч рублей от представителя одной из компаний. Ранее компания выиграла конкурс на право разработки карьера и вывоза 10 000 кубометров песка. За взятку чиновник обещал неофициально удвоить объём вывозимого сырья. В ходе допроса Крысин полностью признал свою вину.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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