Мэр города в Башкирии задержан за взятку в 450 тысяч рублей

По версии правоохранителей, Олег Крысин получил 450 тысяч рублей от представителя одной из компаний. Ранее компания выиграла конкурс на право разработки карьера и вывоза 10 000 кубометров песка. За взятку чиновник обещал неофициально удвоить объём вывозимого сырья. В ходе допроса Крысин полностью признал свою вину.