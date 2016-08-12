Эксперт: Ситуация с задержанием главы Агидели закономерна

Политолог Дмитрий Казанцев считает, что недовольство работой Олега Крысина назревало давно.
Как прокомментировал ситуацию с получением крупной взятки сити-менеджером города Агидель политолог, председатель комиссии Общественной палаты Башкирии по вопросам законодательства, защиты прав граждан и свободы слова Дмитрий Казанцев недовольство качеством работы главы местной администрации назревало не первый день.
- Агидель – небольшой городок, темпы развития которого в последние двадцать лет нельзя назвать внушительными, поделился с Медиакорсетью Дмитрий Казанцев. - Депрессивные настроения населения и фактическое бездействие главы администрации Агидели привело к тому, что уровень доверия населения к местной власти поступательно снижался.
По мнению эксперта, за годы работы муниципальная администрация под руководством действующего главы, так и не сумела привлечь инвестиции в муниципалитет и добиться создания градообразующего предприятия, для реального пополнения местного бюджета и получения налогов.
При этом также накопились и ряд нерешенных главой администрации города системных проблем. Так вопросы с тепло и водоснабжением озвучивались жителями и ранее, но должного уровня внимания им не предавалось, что в том числе может быть связано и с должностными нарушениями.
Совокупность таких серьезных упущений и обеспечило значительный поток жалоб на местную администрацию и главу города, что и привлекло внимание следственного комитета – считает Дмитрий Казанцев.