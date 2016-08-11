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В Нефтекамске общественники жалуются на загрязненную питьевую воду

11 августа 2016, 14:26
Причиной, по их мнению, стала частная фирма, сбрасывающая промышленные стоки в реку.

Общественная организация «Народный фронт Регион» из Нефтекамска написала жалобу в природоохранную прокуратуру республики. Активисты недовольны качеством воды, которую им приходится пить. По их мнению, она загрязнена опасными промышленными стоками. Они попадают в реку Каму после промывки песчано-гравийно смеси с земснаряда частной фирмы «Гидровец». Работы здесь, как утверждают общественники, проводятся ежегодно с мая по октябрь.

- Водозабор для подачи питьевой воды стоит немного ниже по течению реки Камы, - говорится в жалобе. – Из-за этого вода приходит грязная, антисанитарная, с большим количеством бактерий. В результате только 30 тысяч рублей в день уходит из бюджета города на добавочные реагенты, чтобы привести воду в норму.

Помимо прокуратуры общественники обратились еще в несколько надзорных ведомств. Они потребовали обязать фирму «Гидровец» установить не менее трех отстойников и создать бетонные площадки над всеми трубами.

Получить комментарий самой фирмы на момент выхода публикации не удалось: мобильный телефон ее руководителя Александра Алешкова не отвечал.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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