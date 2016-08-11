В Нефтекамске общественники жалуются на загрязненную питьевую воду

- Водозабор для подачи питьевой воды стоит немного ниже по течению реки Камы, - говорится в жалобе. – Из-за этого вода приходит грязная, антисанитарная, с большим количеством бактерий. В результате только 30 тысяч рублей в день уходит из бюджета города на добавочные реагенты, чтобы привести воду в норму.